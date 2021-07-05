Renkli merdivenler kent estetiğine değer kattı
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Renkli merdivenler kent estetiğine değer kattı

Renkli merdivenler kent estetiğine değer kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından merdivenlerde yapılan renklendirme ve güzelleştirme çalışmaları kentin estetiğine değer kattı.

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından merdivenlerde yapılan renklendirme ve güzelleştirme çalışmaları kentin estetiğine değer kattı.

Yaz mevsimi ile birlikte çevre düzenlemesi ve sokak güzelleştirme çalışmalarını hızlandıran Fatsa Belediyesi, bu yaz görselliği ile iz bırakacak renkli merdiven çalışmasına imza atarak kent estetiğine yeni bir güzellik sundu. Cadde ve sokaklardaki merdivenleri estetik figürlerle renklendiren belediye, yaptığı çalışma ile yeni bir çehre kazandırdığı şehre, modern ve farklı bir hava kattı.

Resim öğretmeni, restorasyon teknikeri, grafik ve fotoğraf sanatçısının katkı sağladığı merdiven boyama çalışmasında eski kilim motifi, çiçek motifi, geometrik motif ve piyano motifi uygulamaları kullanıldı. Bolaman, Fatih ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde merdiven boyama çalışması yapılırken şehrin farklı noktalarında da bu çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Fatsa'yı her anlamda öncü ve örnek kent yapmak adına çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Belediye olarak halkımızın huzuru, mutluluğu ve güven içinde yaya ulaşımlarını sağlaması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu yaz farklı bir çalışmaya imza attık. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan merdivenlerin yenileme ve bakım çalışmalarını yaparken, aynı zamanda merdivenlerimize estetik bir görünüm kazandıralım istedik. Yenileme çalışmalarını gerçekleştirirken küçük dokunuşlarla büyük değerler katmak amacıyla merdivenleri değişik figürlerle renklendirdik ve güzelleştirdik. İlçemize görsellik katmasını amaçladığımız çalışma, şimdiden vatandaşlarımızın beğenisini kazandı. Sırasıyla ilçemizin tamamında bu çalışmayı uygulama kararı aldık. Sokakları renklendirerek kente modern bir hava katan renkli çalışmamıza ilgi gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ederim " dedi.

(Ahmet Altay/ İHA)

Renkli merdivenler kent estetiğine değer kattı
Renkli merdivenler kent estetiğine değer kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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