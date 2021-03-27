Renan Bilek Silahtar, Ramo'ya konuk oyuncu olarak katıldı

Show TV ekranlarının aksiyon dolu dizisi Ramo'ya sürpriz bir isim daha katıldı. Ünlü oyuncu Renan Bilek Silahtar, sevilen dizinin gelecek iki bölümüne konuk oyuncu oldu.

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ramo, kadrosuna yeni bir ismi daha dahil etti.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İddialı dizinin 38. ve 39. bölümleri için anlaşma imzalayan usta oyuncuRenan Bilek Silahtar,konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

RENAN BİLEK KİMDİR?

İstanbul'da 6 Ekim 1968 tarihinde dünyaya gelen Renan Bilek,Galatasaray Lisesi mezunudur. Lise yıllarında Leke adlı bir müzik grubunda yer alan Bilek, grup dağıldıktan sonra 1998 yılında yine Leke adında bir albüm yaptı.

Ferhan Şensoy'un kurduğu Ortaoyuncular tiyatro grubunda yer alan Renan Bilek, 1990 yılında Yeşil Bir Dünya filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Usta oyuncu ardından Geniş Aile Yapıştır, Hükümet Kadın ve Devrimden Sonra, Yeşil Deniz, Doksanlar, Yeni Gelin, Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda rol aldı.