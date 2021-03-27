Renan Bilek Silahtar, Ramo'ya konuk oyuncu olarak katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Renan Bilek Silahtar, Ramo'ya konuk oyuncu olarak katıldı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Show TV ekranlarının aksiyon dolu dizisi Ramo'ya sürpriz bir isim daha katıldı. Ünlü oyuncu Renan Bilek Silahtar, sevilen dizinin gelecek iki bölümüne konuk oyuncu oldu.

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ramo, kadrosuna yeni bir ismi daha dahil etti.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İddialı dizinin 38. ve 39. bölümleri için anlaşma imzalayan usta oyuncuRenan Bilek Silahtar,konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Renan Bilek Silahtar, Ramo'ya konuk oyuncu olarak katıldı

RENAN BİLEK KİMDİR?

İstanbul'da 6 Ekim 1968 tarihinde dünyaya gelen Renan Bilek,Galatasaray Lisesi mezunudur. Lise yıllarında Leke adlı bir müzik grubunda yer alan Bilek, grup dağıldıktan sonra 1998 yılında yine Leke adında bir albüm yaptı.

Ferhan Şensoy'un kurduğu Ortaoyuncular tiyatro grubunda yer alan Renan Bilek, 1990 yılında Yeşil Bir Dünya filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Usta oyuncu ardından Geniş Aile Yapıştır, Hükümet Kadın ve Devrimden Sonra, Yeşil Deniz, Doksanlar, Yeni Gelin, Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda rol aldı.

Renan Bilek Silahtar, Ramo'ya konuk oyuncu olarak katıldı

İlgili Haberler

Ramo nerede çekiliyor? Ramo dizisi Adana'da mı İstanbul'da mı çekiliyor? Dizi çekimleri nerede hangi il ve ilçede yapılıyor?
Ramo nerede çekiliyor? Ramo dizisi Adana'da mı İstanbul'da mı çekiliyor? Dizi çekimleri nerede hangi il ve ilçede yapılıyor?
Ramo Canlı İzle! Show TV Ramo 37. yeni bölüm canlı izle! Ramo son bölüm izle! Ramo 37. bölüm izle
Ramo Canlı İzle! Show TV Ramo 37. yeni bölüm canlı izle! Ramo son bölüm izle! Ramo 37. bölüm izle
- Damla Çelikli
Damla Çelikli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Şenol Güneş Mesut Bakkal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Türk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Renan Bilek Silahtar, Ramo'ya konuk oyuncu olarak katıldı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 20:41:09. #1.14#
title