Renan Bilek Silahtar kimdir? Ramo yeni oyuncusu Renan Bilek Silahtar kaç yaşında, nereli?
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Renan Bilek Silahtar kimdir? Ramo yeni oyuncusu Renan Bilek Silahtar kaç yaşında, nereli?

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Renan Bilek Silahtar kimdir? Ramo yeni oyuncusu Renan Bilek Silahtar kaç yaşında, nereli?

Renan Bilek Silahtar kimdir? Ramo yeni oyuncusu Renan Bilek Silahtar kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. Show TV ekranlarının aksiyon dolu dizisi Ramo'ya sürpriz bir isim daha katıldı. Ünlü oyuncu Renan Bilek Silahtar, sevilen dizinin gelecek iki bölümüne konuk oyuncu oldu.

Renan Bilek Silahtar, Ramo'ya konuk oyuncu olarak katıldı
Renan Bilek Silahtar, Ramo'ya konuk oyuncu olarak katıldı

Renan Bilek Silahtar kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ramo'ya yapılan bomba transferden sonra Renan Bilek Silahtar gündeme gelen konulardan oldu. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ramo, kadrosuna yeni bir ismi daha dahil etti.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İddialı dizinin 38. ve 39. bölümleri için anlaşma imzalayan usta oyuncuRenan Bilek Silahtar,konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

RENAN BİLEK SİLAHTAR KİMDİR?

İstanbul'da 6 Ekim 1968 tarihinde dünyaya gelen Renan Bilek,Galatasaray Lisesi mezunudur. Lise yıllarında Leke adlı bir müzik grubunda yer alan Bilek, grup dağıldıktan sonra 1998 yılında yine Leke adında bir albüm yaptı.

Ferhan Şensoy'un kurduğu Ortaoyuncular tiyatro grubunda yer alan Renan Bilek, 1990 yılında Yeşil Bir Dünya filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Usta oyuncu ardından Geniş Aile Yapıştır, Hükümet Kadın ve Devrimden Sonra, Yeşil Deniz, Doksanlar, Yeni Gelin, Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda rol aldı.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 22:37:15. #1.16#
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