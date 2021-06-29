Remzi Sanver kimdir? Remzi Sanver kaç yaşında, nereli?

Galatasaray Spor Kulübü'nde görev dağılımında Remzi Sanver, yönetim kurulu sözcüsü oldu. Peki, Remzi Sanver kimdir? Remzi Sanver kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Kısa bir süre önce Galatasaray'da Burak Elmas, yeni başkan olurken, kurulun yeni sözcüsü ise Mehmet Remzi Sanver oldu. Peki, Remzi Sanver kimdir? Remzi Sanver kaç yaşında, nereli?

REMZİ SANVER KİMDİR?

7 Haziran 1970 İstanbul doğumlu Remzi Sanver, Galatasaray Lisesi mezunudur. Üniversite eğimini ise Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimi almaya başlamıştır. Remzi Sanver, ekonomi profesörüdür.