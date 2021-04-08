Remzi Demirci Anaokulu, Bozkır'da ilk "TEMA kurum gönüllüsü" anaokulu oldu
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Remzi Demirci Anaokulu, Bozkır'da ilk "TEMA kurum gönüllüsü" anaokulu oldu

Anadolu Ajansı / Yakup Çetin - Haberler | Güncel
Remzi Demirci Anaokulu, Bozkır'da ilk 'TEMA kurum gönüllüsü' anaokulu oldu

Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Remzi Demirci Anaokulu, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) kurum gönüllüsü oldu.

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Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Remzi Demirci Anaokulu, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) kurum gönüllüsü oldu.

Remzi Demirci Anaokulu'nun tema gönüllüsü olması dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, anaokulu öğrencileri ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Anaokulu öğretmeni ve TEMA Vakfı Bozkır temsilcisi Merve Geçit ile Seydişehir TEMA Temsilcisi Hüseyin Atahan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, anadokulu öğrencileri ağaç dikmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğin tanıtım sunumunda Atahan, anaokulunun kurucu müdürü Şerife Mıhoğlugil'e TEMA kurum gönüllülüğü belgesini taktim etti.

Etkinliğe katılan Bozkır Kaymakamımı Muhammed Akın, çocuklarla beraber fidan dikti. Akın, "Doğayla duygusal bağı olan, doğanın nasıl işlediğini bilen, günlük hayattaki tercihlerini doğaya göre yapan nesillerin yetiştirilmesi için böyle önemli projelerin devam etmesini diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğine, Bozkır Belediyesi Başkan Vekili Hasan Özcan, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

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