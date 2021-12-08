Rektörümüz Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu Ziyaret Etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektörümüz Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu Ziyaret Etti

Rektörümüz Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuza ziyaret gerçekleştirdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuza ziyaret gerçekleştirdi.

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Önder Dilek tarafından karşılanan Rektörümüz, yüksekokul bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından akademik ve idari personel ile bir araya gelen Rektörümüz, ihtiyaç ve talepler hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla merkez kampüsten uzakta olan gerek yüksekokullarımızı gerekse meslek yüksekokullarımızı sık sık ziyaret ettiklerini belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kampüsteki incelemeleri sırasında öğrencilerle de sohbet ederek eğitim-öğretim süreçlerini ve kampüsle ilgili düşüncelerini sordu.

RTEÜ BASIN

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title