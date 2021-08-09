Rektörümüz Ardeşen Turizm Fakültesini Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Ardeşen Turizm Fakültesi ve Ardeşen Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Ardeşen Turizm Fakültesi ve Ardeşen Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ardeşen Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Albayrak ve öğretim elemanlarımız ile bir araya gelen Rektörümüz, mevcut durumları yerinde gözlemlemek ve gereksinimlerini tespit üzere incelemeler gerçekleştirdi.

Rektörümüz yaptığı konuşmada, "İlçelerimizde bulunan fakülte ve yüksekokullarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gereksinimlerinin karşılanması adına gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında incelemelerde bulunduk. Dekanımız ve hocalarımızla birlikte mevcut durum, teknik ve fiziki altyapı çalışmalarımız ile ilgili istişarede bulunduk. " dedi.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre