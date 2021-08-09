Rektörümüz Ardeşen Turizm Fakültesini Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rektörümüz Ardeşen Turizm Fakültesini Ziyaret Etti

Rektörümüz Ardeşen Turizm Fakültesini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Ardeşen Turizm Fakültesi ve Ardeşen Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Ardeşen Turizm Fakültesi ve Ardeşen Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ardeşen Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Albayrak ve öğretim elemanlarımız ile bir araya gelen Rektörümüz, mevcut durumları yerinde gözlemlemek ve gereksinimlerini tespit üzere incelemeler gerçekleştirdi.

Rektörümüz yaptığı konuşmada, "İlçelerimizde bulunan fakülte ve yüksekokullarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gereksinimlerinin karşılanması adına gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında incelemelerde bulunduk. Dekanımız ve hocalarımızla birlikte mevcut durum, teknik ve fiziki altyapı çalışmalarımız ile ilgili istişarede bulunduk. " dedi.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mahmut Özer Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Özay Acun Ilıcalı Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Muslera Merve Çoban Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rektörümüz Ardeşen Turizm Fakültesini Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 18:29:54. #1.16#

title