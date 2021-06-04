Rektörümüz Ankara'da Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Spor Toto Teşkilatı Başkan Yardımcısı Bülent Şanal'ı Ziyaret Etti

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, TBMM'de Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, TBMM'de Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ile Spor Toto Teşkilatı Başkan Yardımcısı Bülent Şanal'ı da ziyaret etti.

Spor Toto Teşkilatı Başkan Yardımcısı Bülent Şanal ile bir araya gelen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Üniversitemiz spor tesisleri hakkında bilgileri paylaşarak yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Habermetre