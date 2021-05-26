Rektör Yardımcısından muhabire tepki

Rektör Yardımcısından muhabire tepki Soruyu beğenmeyen Rektör yardımcısı kadın muhabire tepki gösterdi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Engelsiz Üniversite birimi tarafından Gülşehir ilçesinde bulunan Karavezir İlkokuluna "Gökkuşağı" projesi kapsamında öğrencileri kütüphane ile buluşturdu.

Rektör Yardımcısından muhabire tepki

Soruyu beğenmeyen Rektör yardımcısı kadın muhabire tepki gösterdi

NEVŞEHİR - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Engelsiz Üniversite birimi tarafından Gülşehir ilçesinde bulunan Karavezir İlkokuluna "Gökkuşağı" projesi kapsamında öğrencileri kütüphane ile buluşturdu.

Nevşehir'de yerel medyada görevli olan Fulda Sarıyer ile program sonrasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ile yaptığı röportajda Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'in neden programa katılmadığı yönündeki sorusu karşısında muhabire tepki gösteren Rektör Yardımcısı Çolakoğlu tutumunu röportaj bitimine kadar sürdürdü. Çolakoğlu röportajda, " Bunu sormamış olun hocam. Amaçlı bir soru. Bunlar amaçlı şeyler bunları konuşuruz. Ben Rektör Yardımcısı olarak burada varım. Ben Rektör vekiliyim" diye konuştu.

Yaşadığı o anların şokunu atlatamayan gazeteci Fulda Sarıyer'de açıklamasında, " Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından programa davet edildik. Gittiğimiz davette programı çektik. Herşey gayet güzeldi. Programa katılan öğrenciler ve vatandaşlar NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i sordular. Bizde program sonrasında Rektör Yardımcısı Çolakoğlu'na programı sorduk ve ardından ise Rektörü sorduk. Rektörümüz programa neden katılmadı diye sorduk. Bana çok sert bir şekilde tepki gösterdi. Ben 3 yıldır muhabirlik yapıyorum. Bu tarz bir olayla hiç karşılaşmamıştım. Tamamen sözlü mobing uygulandı. Gerçekten korktum. Korktuğum anlar ise zaten kameraya da yansıdı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin