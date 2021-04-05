Rektör Uysal: "FETÖ artığı amirallerin yaptığı açık bir darbe çağrısıdır"
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Rektör Uysal: "FETÖ artığı amirallerin yaptığı açık bir darbe çağrısıdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rektör Uysal: 'FETÖ artığı amirallerin yaptığı açık bir darbe çağrısıdır'

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, 104 emekli amiralin geçmişteki darbe yöntem ve üslubu ile yayımladıkları bildiriyi lanetlediklerini belirtti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, 104 emekli amiralin geçmişteki darbe yöntem ve üslubu ile yayımladıkları bildiriyi lanetlediklerini belirtti.

Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, 104 emekli amiralin yayımladığı bildirinin en son 15 Temmuz darbe teşebbüsünde hevesleri kursaklarında kalmış olan FETÖ artığı amirallerin yaptığı açık bir darbe çağrısı ve bir e-muhtıra olduğunu söyledi.

Rektör Uysal, "Aziz milletimizin kadim değerlerini ve yüce ideallerini hedef alan ve peygamber ocağı olan şanlı ordumuza yakışmayan anlayış ve davranışlar sergileyen, darbelerin çağdaş demokrasilerde yeri olmadığını hala anlayamamış, milli irade aleyhtarı bu emekli amiraller, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Terörü bitme noktasına getiren, dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandıran şanlı ordumuzun; darbeci şer odakların maşası olan bu mankurtlardan ve haşhaşilerden temizlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Şahsım ve üniversitem adına milli iradenin, devletimiz ve Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu en güçlü şekilde ifade ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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