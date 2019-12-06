Rektör Ünal, engelli öğrencilerle bir araya geldi
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Rektör Ünal, engelli öğrencilerle bir araya geldi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversitede okuyan engelli öğrencilerle bir araya geldi.

06.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:36
Rektör Ünal, engelli öğrencilerle bir araya geldi

Rektörü Prof. Dr. , üniversitede okuyan engelli öğrencilerle bir araya geldi.


Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, rektör Ünal'ın engellilerle buluştuğu etkinlik, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversitenin 43 biriminde 206 engelli öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.

Ünal, engelsiz kampüs, engelsiz erişim hedefiyle yaptıkları çalışmalarda, öğrencilerin kültür, sanat ve etkinliklerine katılımlarında adalet temelli yaklaşımla hareket ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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