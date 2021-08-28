Rektör Türkmen, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rektör Türkmen, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu

Rektör Türkmen, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen Ankara'da, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi ile üniversite rektörleri istişare toplantısına katıldı ve bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen Ankara'da, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi ile üniversite rektörleri istişare toplantısına katıldı ve bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Rektör Türkmen; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında, tüm üniversite rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

Programlara katılımın yanı sıra akademi, bürokrasi ve spor camiasından birçok yetkili kurum ve kişilerle görüşerek, Bayburt Üniversitesindeki akademik süreçler ve sportif gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu. Bu kapsamda; Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Özgür Yeniçeri, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile Bayburt Üniversitesi önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Spor Haberleri Müdürü Hüseyin Doğru'yu ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Rektör Türkmen, ikili iş birliklerini daha ileriye götürmek adına yeni dönemde emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti. Misafirperverlikleri ve yakın ilgilerinden dolayı tüm ev sahiplerine teşekkürlerini iletti. - BAYBURT

Rektör Türkmen, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu
Rektör Türkmen, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Sağlık çalışanı Tuba, tüp mide ameliyatından 10 gün sonra öldü
Sağlık çalışanı Tuba, tüp mide ameliyatından 10 gün sonra öldü
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tarkan Burak Deniz Kemal Sunal
Spor Cristiano Arda Güler Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rektör Türkmen, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 09:27:11. #1.15#

title