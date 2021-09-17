Rektör Prof. Dr. Özcoşar, Nusaybin Meslek Yüksek Okulunda incelemelerde bulundu

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Nusaybin Meslek Yüksek Okulunda incelemelerde bulundu.

Nusaybin Meslek Yüksekokulunda incelemelerde bulunan Özcoşar, 27 Eylül'de öğretime başlayacak olan okulun ihtiyaç ve hazırlık durumu hakkında bilgi aldı.

Mardin'in tüm ilçelerinde akademik öğretim faaliyetlerinin yerinde yapılması desturu ile hareket ettiklerini kaydeden Özcoşar, "Hayırsever iş insanımızın yapımını üstlendiği Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulu binasının temel atma töreni gerçekleştirdik. Binanın yapımının tamamlanmasının ardından Nusaybin Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimiz çok daha donanımlı ve modern bir kampüs alanında öğrenim görecektir." dedi.