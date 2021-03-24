Rektör Kuş, İzmir'de Rektör Nüket Hotar'ı ziyaret etti

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, çalışma ziyareti için gittiği İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı makamında ziyaret ettiBalıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, çalışma ziyareti için gittiği İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı makamında ziyaret etti

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette; mezunlara yönelik faaliyetler, üniversite-sanayi iş birliği ve atıf indeksleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ayrıca üniversitenin 15 Temmuz köşesini de ziyaret ederek anı defterinde duygularını paylaştı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı