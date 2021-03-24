Rektör Kuş, İzmir'de Rektör Nüket Hotar'ı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rektör Kuş, İzmir'de Rektör Nüket Hotar'ı ziyaret etti

24.03.2021 22:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:33
Rektör Kuş, İzmir'de Rektör Nüket Hotar'ı ziyaret etti

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, çalışma ziyareti için gittiği İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı makamında ziyaret ettiBalıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, çalışma ziyareti için gittiği İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı makamında ziyaret etti

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette; mezunlara yönelik faaliyetler, üniversite-sanayi iş birliği ve atıf indeksleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ayrıca üniversitenin 15 Temmuz köşesini de ziyaret ederek anı defterinde duygularını paylaştı. - BALIKESİR

Rektör Kuş, İzmir'de Rektör Nüket Hotar'ı ziyaret etti
Rektör Kuş, İzmir'de Rektör Nüket Hotar'ı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Esra Erol Aleyna Tilki Merve Dizdar
Spor Ali Koç Ozan Tufan Bülent Uygun Gökhan Gönül Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rektör Kuş, İzmir'de Rektör Nüket Hotar'ı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 22:35:04. #1.14#
title