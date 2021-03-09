Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti
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Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

09.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:26
Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2'inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2'inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erdal Bay, Cihannüma Derneği Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, Kilis İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Necmettin Şekeroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kilisli İş İnsanı Ümit Külekçi ile Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, Eğitim Bir-Sen Kilis Şubesi Başkanı Bekir Şen ve İl Yönetimi, Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Nezir Çağlar, Başkan Vekili Abdullah Alpdağ, Gazeteci İbrahim Özcan ve Burak Özdemir, Kilis AFAD İl Müdürü Uğur Olgun, Gaziantep Yeni Dünya Vakfı Başkanı Dr. Kemal Ürkmez, Kilis Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Sevengül ve Teşkilat Yönetimi, İYİ Parti İl Başkanı Ağa Gündoğmuş ve il parti yöneticileri, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Mustafa Tüfekçi, Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Hüseyin Şahin, Türk Ocakları Kilis Şube Başkanı Doç. Dr. Metin Açıkyıldız ve şube yönetimi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar, Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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