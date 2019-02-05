Rektör Karacoşkun İstanbul'da Emıtt Fuarına Katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, bu yıl İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 23'üncüsü gerçekleştirilen EMITT Fuarına Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına katılarak, Kilis Valisi Recep Soytürk ve diğer il protokolü ile birlikte Kilis tanıtım standının açılışında bulundu.

Kilis İl Kültür Müdürlüğü tarafından açılan ve Kilis'e özgü yöresel ürünlerin tanıtıldığı Kilis standına Kilis Valisi Recep Soytürk, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilisli olan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Kara, Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk ve Kilis Vakfı yönetimi ile İstanbul'da yaşayan Kilisliler yoğun ilgi gösterdiler.

Kilis il protokolünün yaptığı açılışla başlayan tanıtım etkinliğinde il yöneticileri standı ziyaret eden misafirlere Kilis'e özgü ürünler ikram etderek, Kilis'le ilgili tanıtıcı faaliyetlerde bulundular.

Kilis il protokolü, EMITT Fuarına katılımın ardından, Kilisli hayırsever iş adamı ve Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk ve Vakıf yönetiminin verdiği akşam yemeğine katıldı.

Vali Recep Soytürk'ün de katıldığı yemekte Kilis'in sorunları, eğitim ve iş hayatı, sanayileşme ve tarım sorunu gibi farklı konular üzerinde değerlendirmeler yapılarak, fikir alışverişinde bulunuldu.

Kilis il yöneticileri, Kilisli iş adamlarına şehre ve üniversiteye sundukları katkılar için teşekkür ederek, iş adamlarını Kilis'e daha fazla yatırım yapmaya davet ettiler. - KİLİS

Kaynak: İHA