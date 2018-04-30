Rektör Gönüllü Köy Okulu Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Adıyaman Zey Köyü Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal'ın değerler eğitimi kapsamında davet edilen Rektör Gönüllü, öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Rektör Gönüllü, öğrencilere başarıyı nasıl elde edeceklerini, çalışmadan, azim göstermeden hiçbir yere varılamayacağını söyledi.

Rektör Gönüllü, okul öğretmenleriyle yaptığı sabah kahvaltısının ardından okuldan ayrıldı. - ADIYAMAN