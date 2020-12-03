Rektör Coşkun'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Hayatımızın bir döneminde bizlerinde yaşaması muhtemel bu durumda engelli vatandaşlarımıza gereken ilgi ve desteği sağlamalı ve onları yalnız bırakmamalıyız.

Bu anlayışla toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarına kalıcı çözümler üreterek, bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan, hayatın her alanında yer alabilmelerini sağlamak en önemli hedeflerimizdendir. Bunun bilinciyle, erişilebilir kampüsler inşa ederek engelli vatandaşlarımızın üniversitemizdeki tüm imkanlardan, sosyal alanlardan açık ve kapalı mekanlardan rahatlıkla yararlanmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Bu vesileyle engelli vatandaşlarımızı ve kıymetli ailelerini saygıyla selamlıyor, iş ve eğitim hayatında olduğu kadar sosyal hayatta da onların destekçisi olduğumuzu belirterek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum" - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı