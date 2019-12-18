Rektör Çomaklı, köpek ve yavrularını yuvasız bırakmadı

18.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:36

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Yunus Emre Kampüsü içerisinde yaşayan Karaburun isimli köpek ve yavrularını soğuk kış günlerinde yuvasız bırakmadı.



Soğuk hava şartlarına rağmen Eğitim Fakültesi bahçesinde barınmaya çalışan anne köpek ve yavrularının durumuna kayıtsız kalmayan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı sevimli aileye ahşap bir kulübe hediye etti. Öğrencilerin düzenli olarak beslediği köpekler, sıcak yuvalarına kavuşmanın da mutluluğunu yaşadı. Eğitim Fakültesi yönetimi başta olmak üzere birçok öğretim görevlisi de anne ve yavrularının aşı masraflarını üstlenerek sağlıklı büyümeleri için çaba sarf ediyor. Kampüs içerisinde yaşayan diğer köpekler için de farklı noktalara kulübeler konulmaya devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA