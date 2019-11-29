Rektör Çalış, Beyin Kanaması Geçiren Öğrencisine Sahip Çıktı

29.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:17

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, geçirdiği beyin kanaması sonucu şehir hastanesine kaldırılan İletişim Fakültesi öğrencisini, sınıf arkadaşlarının sosyal medya üzerinden yaptığı yardım isteği üzerine ERÜ Hastanelerine getirterek, tıbbi müdahalenin burada yapılmasını sağladı.



İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ikinci sınıf öğrencisi İrem Nur Güneş, okul dışında beyin kanaması geçirerek Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra İrem Nur Güneş'in sınıf arkadaşları sosyal medya üzerinden Rektör Mustafa Çalış'tan yardım isteğinde bulundu. Rektör Çalış ise öğrencilerinin yardım isteğini geri çevirmeyerek, beyin kanaması geçiren öğrenciyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirterek, burada ameliyat ettirdi. Ameliyat sonrası öğrencisini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencisinin durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı ve öğrencisine geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Öğrenci İrem Nur Güneş ise yaptığı yardımdan dolayı Rektör Çalış'a teşekkür etti ve "Rektör hocam sizi çok seviyorum" dedi.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın, hastanede öğrenci İrem Nur Güneş'i ziyaretine, Genel Sekreter Murat Yenisu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Vahit İlhan da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA