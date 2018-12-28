Rektör Bağlı, Tügva Üyesi Gençlerle Buluştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan'ı ziyaret etti.

Beraberinde rektör danışmanı Abdulkadir Binici, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Yasin Temel ile TÜGVA binasına giden Bağlı, göreve bir süre önce atanan Alkan ve yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.



TÜGVA üyesi öğrencilerle de bir araya gelen Bağlı, yaptığı konuşmada, bütün dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu ve bunun için gençlere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Bağlı, "Bütün toplumların sahip oldukları kültür ve değerler vardır. Bunları koruyacak sosyolojik bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bizim de sahip olduğumuz kültür ve değerleri de korumada TÜGVA ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere ve siz gençlere büyük görevler düşmektedir." dedi.



Günümüzde çeşitli coğrafyalarda insanlık krizi yaşandığını vurgulayan Bağlı, "Toplumun kurucu gücü ahlaktır ve buna toplumların çok ihtiyacı vardır. Ahlak, bu tür ortamlarda, birlik ve beraberlik içerisinde sağlanabilir. Birini doğruluk ve ahlaki yönden ikna etmek istiyorsanız, onunla önce arkadaş ve dostluk kurarak daha kolay ikna edebilirsiniz." diye konuştu.



Alkan tarafından ziyaretin anısına rektör Bağlı'ya Osmanlı dönemi hedef oku hediye edildi.

Kaynak: AA