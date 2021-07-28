Rektör Aldemir'e Kuşadasıspor forması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rektör Aldemir'e Kuşadasıspor forması

Rektör Aldemir'e Kuşadasıspor forması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşat Kartal, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşat Kartal, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kuşadasıspor'un şampiyonluğu ile bölgemize büyük bir gurur yaşattığını söyleyerek bu başarıda payı olan Gürkan Ferhatoğlu'nu tebrik etti.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu vurgulayan Rektör Aldemir, Spor Bilimleri Fakültesinin 'Şampiyonlar Okulu' olarak anıldığını öğrencilerin ve öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası alandaki başarılara imza atığını ifade etti.

Lisans eğitimini ADÜ'de tamamlayan yüksek lisans eğitimine ise halen devam eden Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu, Kuşadasıspor'un, 26 yıl aradan sonra 3. Lige çıktığını bu başarıda ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in büyük katkılarının olduğunu belirterek bölge sporunun gelişmesi için hep birlikte çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Ziyaret, Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu'nun ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e Kuşadasıspor formasını takdim etmesi ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Fatma Girik Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Mesut Özil Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rektör Aldemir'e Kuşadasıspor forması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:40:44. #1.15#

title