Rektör Acer, Topluluk Başkanları ile Bir Araya Geldi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bağlı öğrenci topluluklarının başkanları, Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Yüksel Yıldız ile bir araya geldiler.

"Sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz" diyerek başladığı konuşmasında Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Üniversitelerin varlık nedeninin öğrenciler olduğu söyleyerek, üniversite hayatının öğrenciler için çok önemli olduğunun altını çizdi ve "Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin akademik, sosyal, sportif faaliyetlerini önemsiyor bu bağlamca ciddi çalışmalar, yatırımlar yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar öğrencilerimiz tarafından da fark ediliyor ve memnuniyetleri bağımsız bir araştırma laboratuvarı olan 'Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı' (ÜniAr) tarafından yapılan araştırmalarda kendini gösteriyor. Öğrencilerimizin yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği alanlarında beklentilerinin en üst düzeyde karşılandığını ifade edişi, ÇOMÜ'yü A Plus üniversiteler seviyesine taşıdı" dedi.

Öğrenci toplulukları açısından zengin bir üniversite olan ÇOMÜ'de topluluk faaliyetlerinin desteklenmesini ve bu bağlamda gelen taleplerin karşılanmasını önemsiyoruz diyen Rektör Acer, topluluk başkanlarından gelen soruları cevapladı, talepleri not aldı. - ÇANAKKALE