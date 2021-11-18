'Rekortmen' Başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de rekor oy oranıyla seçimi kazanan Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem'e, gençlere yönelik yaptığı hizmetlerden dolayı ödül verdi.

Ankara'da 16 Kasım günü "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla gerçekleşen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Kırıkkale'nin Delice Belediyesi, kültür, sanat, yayıncılık, eğitim ve spor faaliyetleriyle gençlere yönelik yapmış olduğu hizmetlerle ödüle layık görüldü. Festival çerçevesinde AK Partili belediyeler arasında düzenlenen yarışmada, gençlere yönelik projeleriyle Delice Belediyesi dereceye girdi. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 85,5 oy oranı ile Türkiye birincisi olmanın haklı gururunu yaşadık. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almanın gururunu yaşıyoruz. AK Partili belediyecilik olarak gençlerimize ve gelecek nesillere yatırımlar yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şartlar ne olursa olsun biz, belediye personelimizle birlikte bir ekip olarak ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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