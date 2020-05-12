Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu Babasının mezarının başında mezar taşı reklamı yaptığı ileri sürülen fenomen Murat Övüç, hakkındaki iddialara makbuz göstererek cevap verdi. Övüç, kendisini eleştirenlere de "Vicdansızlar" diyerek tepki gösterdi.

Çektiği videolarla kısa sürede adını duyuran sosyal medya fenomeni Murat Övüç babasının mezarı başında granit mezar taşı tanıtımı yaptı. Bunu reklam karşılığında yaptığı iddia edilen fenomen, Instagram hesabından video yayınlayarak hakkındaki tüm eleştirilere cevap verdi.

BABASININ MEZARININ BAŞINDA MARKA ADI VERDİ

Murat Övüç, önceki gün babası Nail Övüç'ün mezarı başına giderek, "Unutulmuş anneleri, babaları ve yakınları olanlar… Unutmayın güzellikler lazım. Onları da güzelleştirmemiz lazım. Mehmet Bey bu konuda çok iyi" ifadelerini kullandı. Övüç bu anları Instagram hesabından paylaşırken mezar taşı yapan firmanın adını etiketledi.

"MEZARLIĞI BEDAVA YAPTIRACAK KADAR KARAKTERSİZ MİYİM?"

Bu görüntülerin ardından granit mezar taşını 8 bin TL'ye yaptırdığının belgesini paylaşan Övüç, "Elimde faturam var. Biraz insaf biraz vicdan... Babamın mezarlığını bedava yaptıracak kadar karaktersiz biri değilim. Vicdansızlar" dedi.