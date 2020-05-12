Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu

Babasının mezarının başında mezar taşı reklamı yaptığı ileri sürülen fenomen Murat Övüç, hakkındaki iddialara makbuz göstererek cevap verdi. Övüç, kendisini eleştirenlere de "Vicdansızlar" diyerek tepki gösterdi.

Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu
12.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:07

Çektiği videolarla kısa sürede adını duyuran sosyal medya fenomeni Murat Övüç babasının mezarı başında granit mezar taşı tanıtımı yaptı. Bunu reklam karşılığında yaptığı iddia edilen fenomen, Instagram hesabından video yayınlayarak hakkındaki tüm eleştirilere cevap verdi.

BABASININ MEZARININ BAŞINDA MARKA ADI VERDİ

Murat Övüç, önceki gün babası Nail Övüç'ün mezarı başına giderek, "Unutulmuş anneleri, babaları ve yakınları olanlar… Unutmayın güzellikler lazım. Onları da güzelleştirmemiz lazım. Mehmet Bey bu konuda çok iyi" ifadelerini kullandı. Övüç bu anları Instagram hesabından paylaşırken mezar taşı yapan firmanın adını etiketledi.

"MEZARLIĞI BEDAVA YAPTIRACAK KADAR KARAKTERSİZ MİYİM?"

Bu görüntülerin ardından granit mezar taşını 8 bin TL'ye yaptırdığının belgesini paylaşan Övüç, "Elimde faturam var. Biraz insaf biraz vicdan... Babamın mezarlığını bedava yaptıracak kadar karaktersiz biri değilim. Vicdansızlar" dedi.

Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu
Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu
Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu

İlgili Haberler

Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Haber Yorumları (5)
ASIM: Hadi ordan topişko. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SÜLEYMAN: Lan yeter bu tip insanlara yer verdiğiniz adam diye haber yapiyorsunuz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Magazin
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Magazin
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Magazin
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Magazin
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Magazin
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Magazin
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü
Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü
Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi
Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor
Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi
Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum
KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı
KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı
Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı
Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü
Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde 'Sen Aldırma' şarkısı ile andı
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Hazal Kaya, Anneler Günü'ne özel oğlunun ilk kez yüzünü gösterdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'ne özel oğlunun ilk kez yüzünü gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Türkan Şoray Hatice Çarpar Fahriye Evcen Yılmaz Erdoğan
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Loris Karius Emre Belözoğlu Utku Yuvakuran
Daha Fazla Mayıs Futbol 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:25:43. #1.14#
title