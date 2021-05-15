Rehize krizi sürüyor: 1 ölü, 8 yaralı
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Rehize krizi sürüyor: 1 ölü, 8 yaralı

Rehize krizi sürüyor: 1 ölü, 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasını öldürdükten sonra annesi ve 3 jandarmanın da aralarında olduğu 8 kişiyi silahla yaralayan şahıs, ailesini rehin aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasını öldürdükten sonra annesi ve 3 jandarmanın da aralarında olduğu 8 kişiyi silahla yaralayan şahıs, ailesini rehin aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler şahsı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. (33) isimli şahıs, babası Ali Bayram'ı silahla vurarak öldürdü. Yaşanan olayın ardından E.B. isimli şahıs ailesini evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerini gören şahıs ateş açmaya başladı. Kurşunların isabet ettiği 3 jandarma personeli yaralandı. Şahsın annesinin de arasında olduğu 5 vatandaş da vurularak yaralandı. Toplam 8 kişinin yaralandığı olayda, eli silahlı şahsın yaralı annesini de rehin aldığı öğrenildi.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerine giriş ve çıkışları kapattı. Ailesini rehin alan şahıs ise silahla etrafa ateş açmaya devam ediyor. Jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerinin eve operasyon düzenlemek için hazırlandığı öğrenildi.

(Gürcan Yılmaz - Cihan Atik - Harun Yıldız/ İHA)

Rehize krizi sürüyor: 1 ölü, 8 yaralı
Rehize krizi sürüyor: 1 ölü, 8 yaralı
Rehize krizi sürüyor: 1 ölü, 8 yaralı
Rehize krizi sürüyor: 1 ölü, 8 yaralı
Rehize krizi sürüyor: 1 ölü, 8 yaralı
Rehize krizi sürüyor: 1 ölü, 8 yaralı
Rehize krizi sürüyor: 1 ölü, 8 yaralı
Rehize krizi sürüyor: 1 ölü, 8 yaralı
Rehize krizi sürüyor: 1 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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