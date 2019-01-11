Sivas'ta otizmli çocukların aileleri için düzenlenen "Grup Danışmanlığı Rehberlik

Eğitim Programı"na katılan babalar belgelerini aldı.

Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce otizmli çocukların babaları için eğitim programı düzenlendi.

Programın sona ermesinin ardından İl Müdürlüğünde belge dağıtım töreni düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sivas Özel Eğitim Uygulama Okulu işbirliğinde bu programın düzenlendiğini söyledi.

Eğitimin her hafta 2 saat verildiğini aktaran Tan, "Eğitimlerimiz iki ayda tamamlandı. Babalara verilen eğitim Türkiye'de ilk Sivas'ta gerçekleştirildi." dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ferda Yıldırım ve Suşehri Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Sabancıoğulları tarafından babalara çocuklarıyla nasıl iletişim kuracakları, çocuklarında görülen davranış sorunlarını yönetme, beslenme,

uyku gibi konularda bilgi verildi.

Etkinlikte 10 babaya Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Harun Tan tarafından katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA