Rehberler Aspendos'tan dünyaya, 'sizi bekliyoruz' diye seslendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rehberler Aspendos'tan dünyaya, 'sizi bekliyoruz' diye seslendi

ANTALYA Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bir araya gelen 250 turist rehberi, Türk opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev'in seslendirdiği 'Caruso' şarkısı eşliğinde, Türkiye'ye turist gönderen 90 ülke insanlarına 'We are waiting for you: Sizi bekliyoruz' sloganıyla davette bulundu.

Rehberler Aspendos'tan dünyaya, 'sizi bekliyoruz' diye seslendi
17.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:02

ANTALYA Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bir araya gelen 250 turist rehberi, Türk opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev'in seslendirdiği 'Caruso' şarkısı eşliğinde, Türkiye'ye turist gönderen 90 ülke insanlarına 'We are waiting for you: Sizi bekliyoruz' sloganıyla davette bulundu. 

Antalya'da, dünyaca ünlü 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, Antalya Rehberler Odası (ARO), Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu işbirliğiyle, Türkiye'ye turist gönderen 90 ülkeye seslenmek için bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe, 250 rehberin yanı sıra, Türk opera sanatçısı Hakan Aysev katıldı. 90 ülkenin bayraklarıyla yapılan gösteride Aysev 'Caruso' şarkısını söyledi, rehberler ise 'We are waiting for you' diye seslendi. ARO'nun düzenlediği projenin çok önemli olduğunu belirten Hakan Aysev, 'Pandemiden dolayı, birçok ülkenin yaşadığını biz de yaşıyoruz ve dünyaya diyoruz ki, 'Gelin çünkü biz hazırlıklıyız.' Biz gelen turistleri koruyacak bütün önlemleri aldık. Türkiye'nin turizm cenneti olduğunu bu muhteşem Aspendos Tiyatrosu'nda göstermek istiyoruz. Ben de naçizane bir şarkı söyledim. Çok güzel bir proje ve seve seve bu projeye katıldım. Çok mutluyum burada olduğum için" diye konuştu. Gösteride ceketinin mendil cebinde gelincik çiçeği bulunduran Aysev, 'Gelincik özellikle seçildi. Gelincik, hüzün ve ayrılığı temsil ediyor. Aspendos bomboş. Biz tabi ki sosyal mesafe korunarak insanlığın buraya gelmesini istiyoruz. O yüzden ben gelinciği boş tiyatrodan alıyorum. Herkes gelsinki güller, karanfiller olsun bu tiyatroda" dedi. Tüm dünyaya Antalya'nın sesini duyurmak için Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bir araya geldiklerini belirten ARO Başkanı Hayati Korucu, 'Aspendos hem Antalya'nın, hem Türkiye'nin çok güzel bir yeri. Çok özel bir konu. Özellikle Aspendos Tiyatrosu'nu seçtik. Bundan sonra durma değil, bir şey üretme zamanıdır. ARO ve tanıtım elçileri rehberler olarak 'Biz hazırız sizleri bekliyoruz' sloganıyla dünyaya seslenmek istedik" diye konuştu. 

Türkiye'nin koronaya dünyada en iyi hazırlanan ülkelerden biri olduğunu söyleyen Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz ise 'Dünyadaki turizm potansiyeli en yüksek ülkelerden biriyiz. Maalesef şu an Avrupa'da birtakım engellemeler var. Hem ülkemiz hem tarihi mekanlarımız turistlerden mahrum kalıyor. Turistler de bunu biliyor. Biz gerçekten hazırız ve bekliyoruz. Bu anlamda bir mesaj vermek istedik. Türkiye'nin turizmi başkenti Antalya'dan, Antalya'nın kalbi olarak Aspendos'tan bütün dünyaya güçlü bir sesle seslenmek istiyoruz. 250'ye yakın rehber bütün dünyaya 'Biz buradayız sizi bekliyoruz' diye seslendik" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulundu
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ajda Pekkan Kemal Sunal Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Bursa Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Rehberler Aspendos'tan dünyaya, 'sizi bekliyoruz' diye seslendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 16:16:26. #1.14#
title