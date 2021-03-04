Rehavet ne demek? Rehavet anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Rehavet, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Rehavet ne demek? Rehavet anlamı ne? İşte, Rehavet kelimesin anlamı!