Rehavet ne demek? Rehavet anlamı ne?
04.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:31
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Rehavet, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Rehavet ne demek? Rehavet anlamı ne? İşte, Rehavet kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Rehavet kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Rehavet anlamı ne? Rehavet ne demek?
REHAVET NE DEMEK?
Rehavet:
isim, (reha:vet), Arapça re?avet
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik:
"Bayıltıcı bir rehavet hissediyordu, uykuya çok ihtiyacı vardı ve uyudu." - Peyami Safa