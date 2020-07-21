Rehabilitasyon merkezinde öldürülen baba ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı
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Rehabilitasyon merkezinde öldürülen baba ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı

Rehabilitasyon merkezinde öldürülen baba ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı Bursa'da dün 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıdaki baba ve oğul toprağa verildi Bursa'da rehabilitasyon merkezinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden baba ve oğlu ikindi namazının ardından kılınan...

21.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:07

Rehabilitasyon merkezinde öldürülen baba ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı

Bursa'da dün 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıdaki baba ve oğul toprağa verildi

BURSA - Bursa'da rehabilitasyon merkezinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden baba ve oğlu ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğa uğurlandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi, Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ramazan Arı, rehabilitasyon merkezine gelerek etrafa ateş etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan sağlık çalışanları ve hastalar etrafa kaçışmaya başladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Enes Malik Güloğlu(30), Musa Güloğluve Ayten Yukarı'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enes Malik olay yerinde hayatını kaybederken babası Musa Güloğlu'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Ramazan Arı olay yerinden kaçtı. Kaçtıktan sonra ilk olarak Soğanlı Mahallesindeki evine giden Arı, eşi Gülsüm'ü pompalı tüfekle yaraladı. Eşini vurduktan sonra tekrar olay yerinden kaçan Ramazan Arı, Soğanlı Mahallesindeki iş yerine giderek intihar etti.

Baba ve oğluna son veda

Ramazan Arı'nın rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle bastıktan sonra yaralanan ve daha sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Enes Malik Güloğlu ve babası Musa Güloğlu Ertuğrul Mahallesi Barla Caminde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı. Enes Malik ve Musa'nın yakınları gözyaşlarını tutamazken, baba ve oğlu cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Rehabilitasyon merkezinde öldürülen baba ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı

Kaynak: İHA

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