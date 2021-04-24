Reha Özcan kimdir? Reha Özcan kaç yaşında, nereli?

Mucize Doktor dizisinden sonra Seksenler dizisine dahil olan başarılı oyuncu Reha Özcan kimdir? Reha Özcan kaç yaşında, nereli? Reha Özcan dizileri ve daha fazlası haberimizde.

Mucize Doktor dizisinden sonra Seksenler dizisine dahil olan başarılı oyuncu Reha Özcan kimdir? Reha Özcan kaç yaşında, nereli? Reha Özcan dizileri ve daha fazlası haberimizde.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde, Bingöl'de doğdu. Orta eğitimini, Kartal Anadolu Lisesi'nden sonra lisans eğitimini, 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına, 1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda başladı. 1990-91 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. 1992-93 sezonunda İstanbul Antalya'ya yerleşti ve meslek hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro Kulübü'nü yönetmen olarak çalıştırdı. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmenlik yaptı. 2010-2011 sezonunda, Bedensiz Kadın oyunu ile tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, sinema ve televizyon çalışmaları da yapmıştır. Rol aldığı Bahtı Kara filmi ile birçok ödüle aday gösterilmiş ve ödül sahibi olmuştur. Aynı zamanda oyuncu Serhat Özcan'ın kardeşidir. 2016 Ekim ayında Devlet Tiyatrolarından emekli olmuştur.