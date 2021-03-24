Reha Muhtar yaşıyor mu? Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar kaç yaşında?

Türk televizyonlarında birçok başarılı işe imza atmış Reha Muhtar yaşıyor mu? Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar kaç yaşında?

REHA MUHTAR KİM?

Reha Muhtar (d. 21 Temmuz 1959, İstanbul), Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusu. Babasının Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşıyorlardı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi.İş yaşamına 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı. 1985 yılında Milliyet gazetesinden ayrıldıktan sonra hem TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı.1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında Kanal D'nin satılması nedeni ile Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında yeniden TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçti ve kısa bir süre bu kanaldan ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu. 2000 yılında Akşam gazetesinde başladı.2002 yılında Show TV'den ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri dönmüştür. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde yazarlığa devam etti fakat Star Medya Grubu'ndan ayrıldı. 2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesine geçmiştir.2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'ye döndü ve PişşTi adlı programını sundu ve Reha Muhtar TV programını sundu ve tekrar Show TV'den ayrıldı ve Vatan gazetesinde yazmaktadır. 2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sundu ve bu kanaldan ayrıldı.2008 yılında Kanal 1'e geçeçekti ama geçemedi ve 3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar bu kanaldan ayrıldı. 2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptı ve bu kanaldan ayrıldı ve Kanaltürk'te "Son Kale" adlı programları yayınlanmıştır.2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı. 2012 yılında Reha Muhtar tvem ile anlaşmaya gelecekti ama tvem'e gidemedi. Muhtar, Vatan Gazetesi'nde yazarlığa devam etmektedir.

REHA MUHTAR ÖLDÜ MÜ?

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