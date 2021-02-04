Reha Kapsal kimdir? Reha Kapsal - Emre Bol olayı nedir?
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Reha Kapsal kimdir? Reha Kapsal - Emre Bol olayı nedir?

04.02.2021 09:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:07
Reha Kapsal kimdir? Reha Kapsal - Emre Bol olayı nedir?

Eski teknik direktör Reha Kapsal ismi spor dünyasında gündeme gelen isimlerden. A Spor'da yayınlanan bir programda Emre Bol ile yaşanan olay sonrasında gündeme gelen Reha Kapsal - Emre Bol olayı nedir?

A Spor'da yayınlanan bir programda Reha Kapsal'ın Emre Bol ile yaşadoğı polemikler ile gündeme geldi. İşte Reha Kapsal - Emre Bol olayı detayları...

REHA KAPSAL - EMRE BOL TARTIŞMASI NEDİR?

Emre Bol'un Reha Kapsal'a "sen yorumcu değilsin ben bu işi yapıyordum, sen bu işi yapmıyordun" sözleri sonrasında Reha Kapsal " Milli takım çalıştırdım, 4 tane şampiyonluğum var" sözleri ile karşılık verdi. Emre Bol'a 'ben kameramanlık yapıp yorum yapmıyorum' ifadelerini kullandı.

REHA KAPSAL KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Reha Kapsal, 11 Nisan 1963'te doğdu. Kariyerinde Ümit Milli Takım, Altay, Ankaragücü, Osmanlıspor, Karşıyaka gibi takımları çalıştıran, halen beINSports'ta yorumculuk yapan Reha Kapsal, 15 Temmuz klibinden adığı tüm geliri şehit ailelerine bağışladı.

Sırası ile Marmaris Belediyespor, Vestel Manisaspor, Kayserispor, Altay, Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Türkiye U-21 takımını çalıştırdı. 2008 - 2009 sezonunda Karşıyaka SK takımını çalıştırmaya başladı ve 2009-2010 sezonunda da devam etti. 2008-2009 sezonunda Karşıyaka SK 'nü Bank Asya 1.lig playoff'larına sokmayı başarmış ancak Karşıyaka SK play-off'larda finalde Kasımpaşa'ya elenmiş ve Süper Lig 'e çıkamamıştır. 2 Şubat 2010 tarihinde Manisaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen 7 Haziran 2010'da transfer döneminde yönetimle yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu, yollarını ayırdı.

Reha Kapsal, 22 Şubat 2011 tarihinde teknik direktör Turgut Uçar'ın istifasindan sonra boşalan Karşıyaka teknik direktörlük mevkiine getirildi. 24 Ekim tarihinde bu görevinden istifa ettiği açıkladı. 20 Şubat 2014 tarihinde, Şanlıurfaspor'dan istifa kararı aldı ve istifa etti. Kariyerinde Ümit Milli Takım, Altay, Ankaragücü, Osmanlıspor, Karşıyaka gibi takımları çalıştıran, halen beINSports'ta yorumculuk yapan Reha Kapsal, 15 Temmuz klibinden adığı tüm geliri şehit ailelerine bağışladı.

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