Regensburg'da Çifte Minareli Caminin Temeli Törenle Atıldı

KABA inşaatı aralık ayında bitmesi planlanan caminin, nisan ayında kısmen ibadete açılması bekleniyor. 23 Temmuz'da başlanacak inşaat calışmaları bir sene içerisinde tamamen bitirilecek. Törende konuşan Regensburg 2. Belediye Başkanı Gertrud Maltz-Schwarzfischer, oluşan tüm tepkilere rağmen DİTİB Regensburg'un yapacağı çifte minareli camiye olan desteğini sürdürdü. Regensburg'un kozmopolit ve renkli bir şehir olduğunu söyleyen Maltz-Schwarzfischer, Müslümanların da İslam'ın da buraya ait olduğunu belirterek cami karşıtlarına net mesaj verdi. Maltz-Schwarzfischer, cami için her inançtan ve milletten insanların buluşma yeri olması gerektiği söyledi.

Başkonsolos Yavuz Kül

Nürnberg Baskonsolusu Yavuz Kül ise Regensburg Belediyesi'nin yeni caminin planlanması sürecindeki tavrının takdire şayan olduğu söyledi. Türk toplumunun Alman toplumunun bir parçası olduğunu da ifade eden Kül, birlikte yaşama dikkati çekti.

DİTİB Regensburg Başkanı Mustafa Miran, DİTİB Kuzey Bavyera Eyaletler Birliği Başkanı Hasan Aslan ve Nürnberg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşe Vekili İbrahim Ali Kahraman da yeni caminin kent içerisindeki farklı toplumların birlikte yaşama olan katkısını artıracağını söylediler.

Regensburg 2. Belediye Başkanı Getraud Malt-Schwarzfischer, eline aldığı kürekle temel atma töreninde taprağı kazdı.