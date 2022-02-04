Regaip Kandili'ni çocuklarla birlikte kutladılar

SAKARYA (İHA) - Regaip Kandili sebebiyle düzenlenen programda camiyi dolduran çocuklar oyun oynarken, Sakarya Erzurumlular Derneği'de çeşitli ikramlarda bulundu.

Regaip Kandili sebebiyle cami imam hatibi Dursun Murat Ak ve müezzin Fatih Akın tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahiler okundu. Yapılan duaların ardından üç aylar ve Regaip Kandili üzerine vaaz verildi. Mevlit sonunda animatör eşliğinde oyunlar oynayarak gecenin coşkusunu yaşayan çocuklara Sakarya Erzurumlular Derneği eski Başkanı ve İş İnsanı Mükerrem Koç'un katkılarıyla çikolata ikramı yapıldı. Cami çıkışında da cemaate dernek tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Sakarya Erzurumlular Derneği Başkanı olan cami imam hatibi Dursun Murat Ak, "Güzel bir geceyi idrak etmenin mutluluğunu yaşadık. Böyle bir gecede çocuklarımızı coşturmak ve onları namazı sevdirmek için küçük sürprizler hazırladık. Bizlere hiçbir zaman desteğini esirgemeyen iş insanı Mükerrem Koç'a, cami cemaatimize, öğrencilerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Allah hepimizi Şaban ve Ramazan aylarını birlikte görmeyi nasip etsin" dedi. - SAKARYA