Regaip Kandili ne zaman? 2021 dini günler takvimi! Diyanet açıkladı!
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Regaip Kandili ne zaman? 2021 dini günler takvimi! Diyanet açıkladı!

22.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:32
Regaip Kandili ne zaman? 2021 dini günler takvimi! Diyanet açıkladı!

Regaip Kandili ne zaman? 2021 dini günler takvimi! Sorusu müminler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili ne zaman? Diyanet İşleri Bakanlığı 2021 dini günler takvimi!

Regaip Kandili'nin bu yıl ne zaman eda edileceği, tüm İslam camiasının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Lütuf ve ihsan dolu gece olarak bilinen Regaip Kandili'nde vatandaşlar bol bol dua edecek ve Allah'a ellerini açacak. Peki, Regaip Kandili ne zaman 2021?

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2021 dini günler takvimiyle tüm kandillerin tarihi vatandaşlara duyurulmuştu. Buna göre, Regaib Kandili 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecek. 2021 yılının üç aylar başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi'dir.

Regaip gecesi denilince; "Çok lütuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" manası anlaşılır. Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Regaip kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadırlar.Ayrıca, "Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36) Hz. Peygamber'in (sav) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyurulan " haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır.

DİYANET 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

-Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi

-Regaip Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe

-Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba

-Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar

-Berat Kandili: 27 Mart 2021 Pazar

-Ramazan başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı

-Kadir Gecesi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi

-Ramazan Arefe günü: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün): 14Mayıs 2021 Cuma

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün): 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 20 Temmuz 2021 Salı

KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 21 Temmuz 2021 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 22 Yemmuz 2021 Perşembe

KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 23 Temmuz 2021 Cuma

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