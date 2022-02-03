Regaip Kandili dualarla idrak edildi
AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Yeni Cami İmamı Mehmet Şentürk Kur'an-ı Kerim okuması Mevlit okunması Battalgazi İlçe Müftülüğü vaizlerinden Şahmurat Kaya'nın vaaz vermesi - MalatyaMalatya'da kent merkezindeki Kernek Karagözlüler Camii'de, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
BATTALGAZİ, MALATYA (AA) - Yeni Cami İmamı Mehmet Şentürk Kur'an-ı Kerim okuması
Mevlit okunması
Battalgazi İlçe Müftülüğü vaizlerinden Şahmurat Kaya'nın vaaz vermesi - Malatya
Malatya'da kent merkezindeki Kernek Karagözlüler Camii'de, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Yatsı Namazı öncesi Yeni Cami İmamı Mehmet Şentürk Kur'an-ı Kerim okundu.
Battalgazi İlçe Müftülüğü Vaizi Şahmurat Kaya, üç ayların dini önemini anlatarak, bu aylarla ilgili hadislerden örnekler verdi.
Vaazın akabinde camide yatsı namazı kılındı.