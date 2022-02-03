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Regaip Kandili dualarla idrak edildi

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Yeni Cami İmamı Mehmet Şentürk Kur'an-ı Kerim okuması Mevlit okunması Battalgazi İlçe Müftülüğü vaizlerinden Şahmurat Kaya'nın vaaz vermesi - MalatyaMalatya'da kent merkezindeki Kernek Karagözlüler Camii'de, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

BATTALGAZİ, MALATYA (AA) - Yeni Cami İmamı Mehmet Şentürk Kur'an-ı Kerim okuması

Mevlit okunması

Battalgazi İlçe Müftülüğü vaizlerinden Şahmurat Kaya'nın vaaz vermesi - Malatya

Malatya'da kent merkezindeki Kernek Karagözlüler Camii'de, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Yatsı Namazı öncesi Yeni Cami İmamı Mehmet Şentürk Kur'an-ı Kerim okundu.

Battalgazi İlçe Müftülüğü Vaizi Şahmurat Kaya, üç ayların dini önemini anlatarak, bu aylarla ilgili hadislerden örnekler verdi.

Vaazın akabinde camide yatsı namazı kılındı.

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Mehmet Şentürk, Regaib Kandili, Battalgazi, Yeni Cami, Güncel, Haber

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