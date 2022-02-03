Regaip Kandili dualarla idrak edildi

BATTALGAZİ, MALATYA (AA) - Yeni Cami İmamı Mehmet Şentürk Kur'an-ı Kerim okuması

Mevlit okunması

Battalgazi İlçe Müftülüğü vaizlerinden Şahmurat Kaya'nın vaaz vermesi - Malatya

Malatya'da kent merkezindeki Kernek Karagözlüler Camii'de, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Yatsı Namazı öncesi Yeni Cami İmamı Mehmet Şentürk Kur'an-ı Kerim okundu.

Battalgazi İlçe Müftülüğü Vaizi Şahmurat Kaya, üç ayların dini önemini anlatarak, bu aylarla ilgili hadislerden örnekler verdi.

Vaazın akabinde camide yatsı namazı kılındı.