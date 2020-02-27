Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Terzibaba Camisinin drone kamera ile çekilen görüntüleri Terzibaba Camisi içinden görüntüler Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in vaaz vermesi Camide dua edilmesi ve namaz kılınması ERZİNCAN - Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Erzincan...
Terzibaba Camisinin drone kamera ile çekilen görüntüleri
Terzibaba Camisi içinden görüntüler
Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in vaaz vermesi
Camide dua edilmesi ve namaz kılınması ERZİNCAN - Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Erzincan Terzibaba Camisi'nde program düzenlendi. Programa katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Kaynak: AA