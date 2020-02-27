: Regaip Kandili dualarla idrak edildi

27.02.2020 21:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:57

Terzibaba Camisinin drone kamera ile çekilen görüntüleri

Terzibaba Camisi içinden görüntüler

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in vaaz vermesi

Camide dua edilmesi ve namaz kılınması ERZİNCAN - Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Erzincan Terzibaba Camisi'nde program düzenlendi. Programa katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Kaynak: AA

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