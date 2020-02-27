Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Terzibaba Camisinin drone kamera ile çekilen görüntüleri Terzibaba Camisi içinden görüntüler Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in vaaz vermesi Camide dua edilmesi ve namaz kılınması ERZİNCAN - Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Erzincan...

27.02.2020 21:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:57
Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Terzibaba Camisinin drone kamera ile çekilen görüntüleri

Terzibaba Camisi içinden görüntüler

Erzincan İl Müftüsü Mehmet 'in vaaz vermesi

Camide dua edilmesi ve namaz kılınması ERZİNCAN - Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Erzincan Terzibaba Camisi'nde program düzenlendi. Programa katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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