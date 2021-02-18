Regaip Kandili akşamla yatsı arası kılınacak namaz tarifi! Regaip gecesinde akşam namazı ile yatsı namazı arasında hangi namaz kılınır?

Mübarek üç ayların birincisi Recep ayının ilk kandili Regaip Kandilidir. Regaip Kandili'nde namaz kılmak çok sevaptır. Mübarek Receb-i Şerif ayının ilk Cuma gecesi yani Regaip Kandili gecesi kılınacak namaz vardır. Peki, Recep ayının ilk cuma gecesi kılınacak namaz tarifi ve kılınışı nedir? Detaylar haberimizde.

Receb-i Şerif ayının ilk cuma gecesi, Regaip kandili namazı merak ediliyor. Peki Regaip kandili namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır, hangi gün kılınır? Regaip kandili akşamla yatsı arası kılınacak namaz tarifi!

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 18 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 18 Şubat Perşembeyi 19 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.

Regaip kandili gecesi : 18 Şubat Perşembeyi 19 Şubat Cuma'ya bağlayan gece.

Regaip kandili günü : 19 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

REGAİP GECESİ NAMAZI (18 ŞUBAT PERŞEMBE AKŞAMLA YATSI NAMAZI ARASI) NE ZAMAN KILINIR?

Aşağıda anlattığımız bu namaz bugün 18 Şubat Perşembe 2021 günü akşam namazı okunduktan sonra kılınmaktadır. Namaz 18 Şubat Perşembe günü akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınır. Her iki rekatta bir selam verilir.

REGAİP GECESİ NAMAZI KILINIŞI VE TARİFİ

Abdülkâdir Geylâni (Kuddise Sirruhû) 'nın, senedini zikrederek Humeyd et-Tavil (Radıyallahu Anh) dan, onun da Enes ibni Malik (Radıyallahu Anhum) 'dan rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Receb'in ilk perşembesini oruçlu geçirir, sonra cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arasında 12 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha Suresi, üç Kadr (Kadir) Suresi, peşine 12 kere de İhlas Suresi okuyup, her iki rekatta bir selam verirse, namazını bitirince:

[Allahümme Salli Alê Muhammedinnebiyyülümmiyyi vealê âlihivesellim]

'Ey Allah! Nebiyy-i Ümmi olan Muhammed'e ve âline salat eyle.' diye 70 kere bana salât okur, sonra secdeye kapanarak o secdesinde:

[Sübbuhun Guddüsün Rabbülmelêiketi verruh]

'Allah-u Te'âla bütün noksan sıfatlardan son derece münezzehtir, mukaddestir. Meleklerin ve Ruhun (Cebrail'in) Rabbi'dir.' diye 70 kere tesbihte bulunur ve başını kaldırdıktan sonra (iki secde arasında otururken) 70 kere:

[Rabbiğfirverham vetecêvez ammê teğlemü feinneke entelazîzül eğzam]

'Ey Rabbim! Bağışla ve acı. (Benim günahlarımla ilgili) bildiklerine ceza vermekden geç. Şüphesiz ki en ulu ve yüce olan Sensin ancak Sen.' der.

Sonra 2. secdeye vararak 1. secdede söylemiş olduğunun benzerini tekrar eder de, bitiminde Allah-u Te'ala'dan murâdını isterse, dileği muhakkak yerine getirilir." buyurmuştur.

Bu namazın fazileti hakkında Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Nefsim (canım) tasarrufunda (yönetimi altında) olan Zat'a yemin ederim ki, erkek veya kadın herhangi bir kul bu namazı kılarsa denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları ve ağaçların yaprakları kadar (fazla) olsa da mutlaka Allah'u Teala onun bütün günahlarını mağfiret eder.

Ayrıca bu kişi, hane halkından (yakın akrabasından, günahkar) yedi yüz kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır. Kabrindeki ilk gecesi olunca bu namazın sevabı (nurlu bir surete bürünerek) güleç bir yüzle kendisine gelip, keskin ve belağatlı bir dille ona ;

'Ey benim dostum Sevinebilirsin, muhakkak ki her zorluktan kurtuldun.' dediğinde o;

'Sen de kimsin? Vallahi senden güzel yüzlü, senden tatlı dilli ve senden hoş kokulu bir şahıs görmedim.' der.

O da ona: 'Ey sevdiğim kişi ben senin,şu senenin şu ayının şu gecesinde kılmış olduğun namazın sevabıyım.Bu gece isteğini yerine getireyim,tek başına kaldığın şu anda sana yoldaş olayım ve yalnızlık hissini senden gidereyim diye kabrine geldim.

Sûr'a üfürüldüğü zaman da, kıyamet arasatında başının üstünde gölge olacağım, artın sen müjdelenebilirsin. Zira ebediyyen Mevlan tarafından sana ulaşacak hiçbir haytı kaybetmeyeceksin.' diye cevap verir."

(Kaynak : Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye li tâlibi tarîki'l-Hakkı 'Azze ve Celle | Hafız Muhammed ibnü Nâsır, Emâli İbni'l-Husayn | Razîn ibnü Mu'alive, Tecridü's-sıhah | el-Ğazali, İhyâü'ulumi'd-din | Ebu Abdillah el-Hubeyşi, Kitabul-Berake | es-Seyyid Ali Zade, Şerhu Şir'ali'l-İslam | Abdülhak ed-Dehlevi, Mâ Sebvete bi's Sünne fi eyyâmis-sene | Seyyid Mürteza ez-Zebidi | Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l-esrar | Mısır Vadi'n-Nil Matbaası)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran sayın Cübbeli Ahmet Hoca'mıza teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

RECEP AYI İLK CUMA GECESİ NAMAZI (AKŞAMLA YATSI ARASI KILINAN) 18 ŞUBAT PERŞEMBE 2021 (REGAİP NAMAZI) TARİFİ

Namazın tarifi uzunca yukarıda yazdığımız gibidir. Toplam 12 rekat kılınacaktır. Kısaca okunacakları tekrar yazalım:

1. rekat : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

2. rekat : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

3. rekat : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

4. rekat : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

5. rekat : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

6. rekat : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

7. rekat : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

8. rekat : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

9. rekat : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

10. rekat : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

11. rekat : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

12. rekat : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

Kısacası 12 rekatın her rekatında 1 Fatiha, 3 Kadir Suresi okunacaktır.

Namaz bittikten sonra 70 kere : [Allahümme Salli Alê Muhammedinnebiyyülümmiyyi vealê âlihivesellim]

Sonra secdeye kapanarak 70 kere : [Sübbuhun Guddüsün Rabbülmelêiketi verruh]

İki secde arasında (başını kaldırdıktan sonra) 70 kere : [Rabbiğfirverham vetecêvez ammê teğlemü feinneke entelazîzül eğzam]

okunur.

Allah kabul eylesin...