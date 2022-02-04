Regaib Kandili'nde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden - Haberler
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Regaib Kandili'nde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Regaib Kandili'nde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden

Bozüyük Belediyesi tarafından tüm camilerde Regaib Kandili nedeni ile cemaate şeker ikram edildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından tüm camilerde Regaib Kandili nedeni ile cemaate şeker ikram edildi.

Üç ayların başlangıcı ve yılın ilk kandili olan Regaib Kandili gecesinde vatandaşlar kandil coşkusunu camilerde yaşadı. Hep birlikte yatsı namazının kılınmasının ardından Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşların kandili kutlanarak şeker ikramında bulunuldu. - BİLECİK

Regaib Kandili'nde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden

Regaib Kandili'nde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden

Regaib Kandili'nde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden

Regaib Kandili'nde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden

Regaib Kandili'nde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Yerel, Haber

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