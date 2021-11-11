Refüje düşen otomobilin sıçrattığı taş parçaları yolcu otobüsünün camını parçaladı: 1 yaralı - Haberler
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Refüje düşen otomobilin sıçrattığı taş parçaları yolcu otobüsünün camını parçaladı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobilin refüje düşmesi sonucunda sıçrayan taş parçaları yolcu 'otobüsünün camına isabet ederken 1 yolcu yaralandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobilin refüje düşmesi sonucunda sıçrayan taş parçaları yolcu 'otobüsünün camına isabet ederken 1 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ankara Samsun otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara Samsun otoyolunda Ankara istikametine gitmekte olan İ.E.Ö. kontrolündeki 06 EC 8795 plakalı araç refüje düştü. Aracın refüje düşmesi sonucunda sıçrayan taş parçaları karşı istikamette Diyarbakır'a seyir halinde olan M.E. kontrolündeki 07 AST 361 plakalı yolcu otobüsün camına isabet etti. Otobüsün sol ön cam kısmından giren taş parçaları seyahat eden bir yolcuyu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 121 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan yolcuya yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti.

Taş ve cam parçalarının kurşun gibi geldiğini belirten yolcu Dursun Kaya Yılmaz,

"Bursa'dan Malatya'ya gidiyordum. Ne olduğunu anlamadan bir ses geldi. Kurşun gibi taş ve cam parçaları geldi. Şu anda tehlikeli bir durum yok. Bir kişiye cam parçası geldi. Yaralıyı hastaneye götürdüler" dedi

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Refüje düşen otomobilin sıçrattığı taş parçaları yolcu otobüsünün camını parçaladı: 1 yaralı

Refüje düşen otomobilin sıçrattığı taş parçaları yolcu otobüsünün camını parçaladı: 1 yaralı

Refüje düşen otomobilin sıçrattığı taş parçaları yolcu otobüsünün camını parçaladı: 1 yaralı

Refüje düşen otomobilin sıçrattığı taş parçaları yolcu otobüsünün camını parçaladı: 1 yaralı

Refüje düşen otomobilin sıçrattığı taş parçaları yolcu otobüsünün camını parçaladı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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