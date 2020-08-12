Refüje çıkıp, tel örgülere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, iddiaya göre otomobilin çarpması sonucu savrularak refüje çıkıp, tel örgülere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, iddiaya göre otomobilin çarpması sonucu savrularak refüje çıkıp, tel örgülere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Cikcilli Mahallesi çevreyolunda meydana geldi. Mesut Günay (26) yönetimindeki 07 NKF 01 plakalı otomobil, kavşakta iddiaya göre sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu refüje çıkıp, tel örgülere çarparak savruldu. Tekerleği kopan otomobilin sürücüsü Günay başından yaralandı. Mesut Günay, çevredekiler tarafından yol kenarındaki gölge alana götürüldü. Vatandaşlar Günay'ın bilincini açık tutmak için onunla sürekli sohbet ederek, yakınlarına cep telefonuyla bilgi verdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviyle alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇ KAÇTI İDDİASI

Kazaya tanık olan vatandaşlar, olayla ilgili polisleri bilgilendirirken, kaçan sürücünün, Mesut Günay'ın otomobilini sıkıştırdığını ve bu nedenle kazanın meydana geldiğini söyledi. Vatandaşlar, kazaya neden olan aracın önce durakladığını ardından da hızla olay yerinden uzaklaştığını iddia etti. Olay yerine gelen polisler gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA