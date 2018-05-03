Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
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Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Ahmet Alaç idaresindeki 09 YL 075 plakalı otomobil, Didim-Söke karayolu Denizköy Mahallesi mevkisinde refüje çarptı.

Kazada, sürücü Alaç araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İtfaiye Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Alaç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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