Refüje çarpan kamyonetteki 2 kişi sıkıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Refüje çarpan kamyonetteki 2 kişi sıkıştı

27.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:39
Refüje çarpan kamyonetteki 2 kişi sıkıştı

Denizli'de kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı.

Denizli'de kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı. Kazada, araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 LEZ 79 plakalı kamyonet sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan vatandaş kamyonette sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri spiral makinesi yardımıyla demirleri keserek yaralıları sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Ardından kamyonet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Refüje çarpan kamyonetteki 2 kişi sıkıştı
Refüje çarpan kamyonetteki 2 kişi sıkıştı
Refüje çarpan kamyonetteki 2 kişi sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Hande Erçel Merve Dizdar Coşkun Sabah
Spor Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Elazığ Deprem İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Refüje çarpan kamyonetteki 2 kişi sıkıştı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 15:42:32. #1.15#
title