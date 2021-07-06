Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri 2021! Red Dead Redemption kaç GB?
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Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri 2021! Red Dead Redemption kaç GB?

Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri 2021! Red Dead Redemption kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan aksiyon-macera oyunu Red Dead Redemption 2 milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri nelerdir? Red Dead Redemption 2 kaç GB? Detaylar haberimizde...

Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, bir açık dünya oyunudur. Oyunda geçen zaman çetelerin ve silahlı soyguncuların yaşadığı Vahşi Batı döneminin son zamanları anlatılır. Oyunun ana karakteri Arthur Morgan, üçüncü ve birinci şahıs bakış açısıyla kontrol edilebilmektedir.

Oyunseverlerin en beğendiği birinci şahıs nişancı oyunları arasında yer alan Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Red Dead Redemption 2 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Red Dead Redemption 2 kaç GB? Sizler için derledik...

RED DEAD REDEMPTION 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Red Dead Redemption 2 Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 (64 Bit)
  • İşlemci: Intel Core i5 2500K 3.3 GHz/ AMD FX-6300
  • Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280/ NVIDIA GeForce GTX 770
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Depolama: 150 GB depolama alanı

Red Dead Redemption 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)
  • İşlemci: Intel Core i7 4770K 4 Core 3.5 GHz/ AMD Ryzen R5 1500X
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 4 GB/ NVIDIA GeForce GTX 1060
  • Bellek: 12 GB RAM
  • Depolama: 150 GB depolama alanı

RED DEAD REDEMPTION 2 KAÇ GB?

COD: Black Ops Cold War herkes için yeterli seviye de uygun olabilecek bir depolama alanı kapsıyor. Oyunun tümünün yüklenmesi için istenilen depolama alanı 150 GB yer kaplamaktadır.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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