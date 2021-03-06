Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar

06.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:32

Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar Red Bull Kar Havuzu, bu yıla özel olarak ünlü yarışmacıların kıyasıya rekabetini konu alan bir film olarak takipçilerle buluşuyor.

Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar

İSTANBUL - Red Bull Kar Havuzu, bu yıla özel olarak ünlü yarışmacıların kıyasıya rekabetini konu alan bir film olarak takipçilerle buluşuyor. Uludağ'da gerçekleşen film çekimleri, birbirinden eğlenceli anlara sahne oldu.

Red Bull Kar Havuzu 2021 filminin çekimleri Uludağ Kayak Merkezi'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak seyirci katılımı olmadan gerçekleşti. Yarışmacıların özgün ve eğlenceli kostümleriyle katıldığı çekimlerde 6 ünlü isim kıyasıya rekabet etti. Yarışmacılar arasında; Survivor'la tanınan Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı, ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, Ralli pilotu Doğan Kabak, seyahat yazarı Kerimcan Akduman, espor dünyasının ünlü ismi Cantuğ "UNLOST" Özsoy yer aldı. Katılımcılar kar pistinde; unicorn'dan zürafaya, köpek balığından ralli aracına ve paraşüte kadar çeşitli kostümlerle -10 derece havada buz gibi suyla dolu havuza atladı. Yarışmacılar buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalıştı. Ortaya birbirinden renkli görüntülerin çıktığı filmin sunumunu ise Var Böyle Tipler içerikleri ile tanınan Kıvanç Talu üstlendi. Birinci ise yarışmadaki tek kadın katılımcı olan Nisa Bölükbaşı oldu.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın performans gösterdiği Kar Havuzu 2021'de, ikiliye yöneltilen soru üzerine Yağcı, "Benim için mutlaka denenmesi gereken deneyimlerden biriydi. Bugün burada olduğum için çok mutluyum" dedi. Bölükbaşı ise, "Kar Havuzu daha önce katıldığım yarışma gibi, 5 ay sürse denemeye razıyım" diye konuştu. Performansın yanı sıra kreatifliğin de sonuçlar üzerinde bir o kadar etkili olduğu yarışmanın jürisinde ise; gazeteci ve moda yazarı Neslişah Şatıroğlu, Youtuber Ekim Acun, yazar ve sunucu Funda Karayel, Red Bull sporcusu Kübra Dağlı ile Red Bull Türkiye takipçileri arasından seçilen 2 kişi yer aldı. Birbirinden renkli ve cesur katılımcılar aynı zamanda özgün kostümleriyle unutulmaz birer performans sergiledi. Filme konu olan yarışmada birinciliği, katılımcılar arasındaki tek kadın olan Nisa Bölükbaşı elde etti. İkinci isim Doğan Kabak, üçüncü isimse Orkun Işıtmak oldu. Film 7 Mart Pazar akşamı saat 18.00'de yayınlanacağı belirtildi.

Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar
Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar
Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar
Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Lady Gaga Aleyna Tilki Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Erol Bulut Mustafa Er Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Red Bull Kar Havuzu filminde ünlü isimler buz gibi suyla dolu havuza atladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 11:32:05. #1.14#
title