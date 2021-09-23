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Red Bull GamerSZon'un konuğu Chaby Han oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Red Bull GamerSZon'un konuğu Chaby Han oldu

Birbirinden farklı birçok özel program ve eğlenceli içerik ile oyun severlerle buluşan Red Bull GamerSZon'un son konuğu sosyal medya fenomeni ve oyuncu Chaby Han oldu.

Birbirinden farklı birçok özel program ve eğlenceli içerik ile oyun severlerle buluşan Red Bull GamerSZon'un son konuğu sosyal medya fenomeni ve oyuncu Chaby Han oldu.

YouTube kanalı Red Bull GamerSZon'un, sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak'ın sunduğu 'Play Hard' adlı programının son konuğu, sosyal medya fenomeni ve oyuncu Chaby Han oldu.

"Zor koşullarda oyun oynamak mümkün mü?" sorusuna cevap arayan, heyecan dozu yüksek programın üçüncü bölümüne konuk olan Chaby, dünyanın en iyi drift pilotlarından biri olan, Red Bull sporcusu Abdo Feghali'ye co-pilotluk yaparken aynı zamanda Asphalt 9 yarış oyunu oynamayı ve kazanmayı denedi. Her geçen dakika daha da zorlu hale gelen ekstrem şartlarda oyun oynamayı sürdürmeye çalışan Chaby, Abdo Feghali'nin performansı sonucunda komik ve keyifli bir mağlubiyet yaşadı.

"DRİFT ESNASINDA OYUN OYNAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Oyunlara olan tutkusuyla tanınan Chaby yaşadıkları tecrübeyi, "Oyunlarla aram oldukça iyidir. Ancak ilk defa böyle bir ortamda, efsanevi Red Bull pilotu Abdo Feghali'nin saatte 70-80 km hızla drift yaptığı bir araçta oyun oynamaya çalıştım. Başta yapabileceğimden çok emindim ancak elbette başarısız oldum. Abdo, gerçekten inanılmaz; duvarlara 2 cm kala durduğu dönüşlerle işimi oldukça zorlaştırdı ve sonunda da kazanmayı imkansız hale getirdi" sözleriyle anlattı.

Red Bull GamerSZon'un program formatının çok keyifli olduğunu da ifade eden Chaby, "Kendimi bir anda bir uçak pistinde bulduğum, oldukça heyecanlı bir çekim oldu. Hayatımda daha önce hiç tecrübe etmediğim bu macerayı yaşamama vesile olan Red Bull ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Red Bull'un oyun dünyasına ait en eğlenceli programları Red Bull GamerSZon Youtube kanalında oyun severleri bekliyor. Win.gs/GamerSZon adresini ziyaret edip abone olan izleyiciler her cuma saat 18.00'da yayınlanacak yeni bölümlerle buluşacak.


Red Bull GamerSZon'un konuğu Chaby Han oldu

Red Bull GamerSZon'un konuğu Chaby Han oldu

Red Bull GamerSZon'un konuğu Chaby Han oldu

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