Red Bull'dan dijital oyun severlere özel kanal: "Red Bull GamerSZon"

RedBullTR'nin yeni kanalı Red Bull GamerSZon'da oyun severlerin ekran başından ayrılamayacağı birbirinden farklı programlar yer alacak.

Red Bull, Türkiye'de her geçen gün hızla büyüyen oyun pazarında trendleri belirlemeye oyun severlere özel YouTube kanalı ile devam ediyor. Red Bull GamerSZon, 18 Haziran itibarıyla birbirinden farklı birçok içerik ve özel programla oyun severlerle buluşuyor.

Tamamı oyunla ilgili eşsiz içeriklere sahip YouTube kanalı Red Bull GamerSZon, 18 Haziran tarihinde yayına başladı. Tüm içeriği Türkiye'de çekilecek olan kanalda, oyun severlerin ekran başından ayrılamayacağı birbirinden farklı programlar yer alacak.

Oyun severler gözlerini Red Bull GamerSZon'dan alamayacak!

Sosyal medyanın ve spor dünyasının tanınmış isimlerinin Red Bull GamerSZon'daki programları ile tüm oyun severler keyifli vakit geçirecekler. Orkun Işıtmak, Kıvanç Talu ve Irmak Kazuk'un sunumlarıyla renklendireceği programlar, farklı içerikleri ve eğlenceli konuklarıyla oyun severlerin her Cuma saat 18.00'de yayınlanacak yeni bölümleri heyecanla beklemelerine neden olacak.

Oyun oynamayı zorlaştırmak için akla hayale gelmeyecek şartların oluşturulduğu Play Hard, Orkun Işıtmak'ın eğlenceli sunumuyla oyun severlerle buluşacak. Üç aşamadan oluşan K.O'da Kıvanç Talu, konuklarını hem oyun oynarken hem de özel hayatları hakkında konuşurken köşeye sıkıştırmak için elinden geleni yapacak. Spor ve televizyon dünyasının eğlenceli isimlerinden Irmak Kazuk, Insert Can'de konukları ile geçmişten bugüne oyun dünyasının en çok bilinen ve sevilen oyunlarında karşı karşıya gelirken ilk bölümün konuğu da son dönemin başarılı CS: GO ve PUBG oyuncularından ve sosyal medya yüzlerinden Pqueen olacak. Ünlü konukların, oyun dünyasındaki favori karakterlerine dönüşme (cosplay) hayallerini gerçekleştiren ve Red Bull'un uzun soluklu projelerinden Red Bull Shape Shifters'ta bu sürecin tüm aşamaları, Mehmet Turgut'un gerçekleştirdiği çekimlerin kamera arkası görüntüleri ve konuklarla yapılan röportajlar yer alacak. Wing My Room'da ise kendine ve yaptığı yayınlara güvenen oyun dünyasının yeni yetenekleri, Türkiye'nin ünlü yayıncılarından danışmanlık alırken odaları da gerçek bir oyuncu odasına dönüştürülecek. Oyun severler Türkiye'deki oyun dünyasının gelişimini, değişimini ve sektörle ilgili ticari detayları da What the Five ile en ince noktasına kadar keşfedecekler.

Red Bull'un oyun dünyasına ait en heyecanlı programları Youtube kanalında oyun severleri bekliyor. adresini ziyaret edip abone olan izleyiciler her hafta Cuma günü saat 18.00'de yayınlanacak yeni bölümlerle buluşacak.

Dijital oyun finallerinin ülkesi Türkiye

Red Bull, 2021 yılı içerisinde Türkiye'de birçok uluslararası espor finaline ev sahipliği yaptı. Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası ve Türkiye'nin iki şampiyonluk elde ettiği Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri Mart ayında Türkiye'de gerçekleştirildi. Bu finallerde dünyanın en çok takip edilen ve oynanan oyunlarından olan Hearthstone, Teamfight Tactics ve PUBG MOBILE oyuncuları birbirleri ile kıyasıya mücadele etti.

Dünyanın ilk ve en büyük üniversiteler arası global Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch için de Türkiye elemeleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. 80 üniversitede kurulan 5 kişilik takımlar, Valorant'ın İspanya'da gerçekleştirilecek dünya finallerinde Türkiye'yi ve üniversitesini temsil etmek için yarıştı.

-Basın bülteni

Kaynak: Playerbros