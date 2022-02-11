Reckol Cakal - Benimle Gel sözleri! Reckol Benimle Gel şarkı sözleri, Reckol Cakal Benimle Gel tam metni
- Güncelleme:
Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Reckol, yeni parçası olan Benim Gel'i Cakal ile çıkardı. Reckol Cakal Benimle Gel ile kısa sürede Youtube'da binlerce dinlemeye ulaşan şarkının sözlerini sizler için derledik. Reckol Cakal - Benimle Gel şarkı sözleri nedir? İşte, Reckol Benimle Gel sözleri, Reckol Cakal Benimle Gel tam metni
Reckol Cakal - Benimle Gel şarkı sözleri araştırılan başlıklar arasında yerini alıyor. Rap dünyasının en çok konuşulan parçalarının altına imza atan Cakal ile Reckol'ün yeni parçası yayınlandı. Reckol Benimle Gel sözleri, Reckol Cakal Benimle Gel tam metni...
RECKOL CAKAL BENİMLE GEL ŞARKI SÖZLERİ
[Giriş: Reckol]
Benimle gel, uyanmak zor çünkü
Uzun gecem ve seni düşündüm istemeden
(Goaty)
(Oggie)
Kırdıysam ki kırdım
(Itadakimasu)
Ehlileşmem gerek
Hayır, benim mührüm bu
[Nakarat: Reckol]
Benimle gel, uyanmak zor çünkü
Uzun gecem ve seni düşündüm istemeden
Kırdıysam ki kırdım
Ehlileşmem gerek
Hayır, benim mührüm bu
[Verse 1: Cakal]
Hacım, yorulmadım hiç
Yakaladım başarıyı aşkla, darılmadım hiç
Tüm sorununuz paraydı, neden sarılmadınız?
Birbirinizi incitmekten hiç uyutmadınız
Lan! uyutmadınız, wow
Bebeğim, derdini söyle
Ellerim birden bağlandı
Sensizken her şey yapayalnız, ya da anlamsız ya da manasız (wow)
Gece uyanıp zirveye gelsem düşmekten korkmam sen itersen
Sana soru sormam sana güvenirsem
Yanımda dur hep yaramı sararsan
Küçük oyunlarımı büyük yakalarsan
Paranoyalarıma kara kalem atarsan
Geri geri dönemedim ya yakalanırsam
Neden eve dönemiyo'n aklın karışık, wow
Kendim yaptım karışım
Dert tasa vede biraz insan barışı
Çözümünü bulamıyo'm mahallede tur atıp ben
[Nakarat: Reckol]
Benimle gel, uyanmak zor çünkü
Uzun gecem ve seni düşündüm istemeden
Kırdıysam ki kırdım
Ehlileşmem gerek
Hayır, benim mührüm bu
Benimle gel, uyanmak zor çünkü
Uzun gecem ve seni düşündüm istemeden
Kırdıysam ki kırdım
Ehlileşmem gerek
Hayır, benim mührüm bu
[Verse 2: Reckol]
Seni yordum mu farkındayım, kimdeydi sorun?
Tüm şişeler artık bak benim, geçmişim hep is, pas, kir dolu (ya, ya)
Sadece deniyordum, nefes alıyordum, beni duyuyo'n mu? (haa)
Öpüşüm belki, görüşüm net değil ama hep bakışım netti
Bu pislik beni içine hapsetti, ben de parasını alıp gasp ettim
Öyle değil böyle oynanır, yalan ettim üstüne mahvettim
Delinin tekiyle oyun olmaz, baby konduramam tek nokta
O kadar sahibiyim kontak, çözülür her işim o an
[Nakarat: Reckol]
Benimle gel, uyanmak zor çünkü
Uzun gecem ve seni düşündüm istemeden
Kırdıysam ki kırdım
Ehlileşmem gerek
Hayır, benim mührüm bu
Benimle gel, uyanmak zor çünkü
Uzun gecem ve seni düşündüm istemeden
Kırdıysam ki kırdım
Ehlileşmem gerek
Hayır, benim mührüm bu
- Author: Reckol, Cakal
- Produced by: Goaty, Oggxie, Berk Erdemanar, Reckol
- Arranged by: Reckol
- Mixed by: Reckol
- Mastered by: Berk Erdemanar