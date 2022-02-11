Reckol Cakal - Benimle Gel sözleri! Reckol Benimle Gel şarkı sözleri, Reckol Cakal Benimle Gel tam metni

Reckol Cakal - Benimle Gel şarkı sözleri araştırılan başlıklar arasında yerini alıyor. Rap dünyasının en çok konuşulan parçalarının altına imza atan Cakal ile Reckol'ün yeni parçası yayınlandı. Reckol Benimle Gel sözleri, Reckol Cakal Benimle Gel tam metni...

RECKOL CAKAL BENİMLE GEL ŞARKI SÖZLERİ

[Giriş: Reckol]

Benimle gel, uyanmak zor çünkü

Uzun gecem ve seni düşündüm istemeden

(Goaty)

(Oggie)

Kırdıysam ki kırdım

(Itadakimasu)

Ehlileşmem gerek

Hayır, benim mührüm bu

[Nakarat: Reckol]

Benimle gel, uyanmak zor çünkü

Uzun gecem ve seni düşündüm istemeden

Kırdıysam ki kırdım

Ehlileşmem gerek

Hayır, benim mührüm bu

[Verse 1: Cakal]

Hacım, yorulmadım hiç

Yakaladım başarıyı aşkla, darılmadım hiç

Tüm sorununuz paraydı, neden sarılmadınız?

Birbirinizi incitmekten hiç uyutmadınız

Lan! uyutmadınız, wow

Bebeğim, derdini söyle

Ellerim birden bağlandı

Sensizken her şey yapayalnız, ya da anlamsız ya da manasız (wow)

Gece uyanıp zirveye gelsem düşmekten korkmam sen itersen

Sana soru sormam sana güvenirsem

Yanımda dur hep yaramı sararsan

Küçük oyunlarımı büyük yakalarsan

Paranoyalarıma kara kalem atarsan

Geri geri dönemedim ya yakalanırsam

Neden eve dönemiyo'n aklın karışık, wow

Kendim yaptım karışım

Dert tasa vede biraz insan barışı

Çözümünü bulamıyo'm mahallede tur atıp ben

[Nakarat: Reckol]

Benimle gel, uyanmak zor çünkü

Uzun gecem ve seni düşündüm istemeden

Kırdıysam ki kırdım

Ehlileşmem gerek

Hayır, benim mührüm bu

Benimle gel, uyanmak zor çünkü

Uzun gecem ve seni düşündüm istemeden

Kırdıysam ki kırdım

Ehlileşmem gerek

Hayır, benim mührüm bu

[Verse 2: Reckol]

Seni yordum mu farkındayım, kimdeydi sorun?

Tüm şişeler artık bak benim, geçmişim hep is, pas, kir dolu (ya, ya)

Sadece deniyordum, nefes alıyordum, beni duyuyo'n mu? (haa)

Öpüşüm belki, görüşüm net değil ama hep bakışım netti

Bu pislik beni içine hapsetti, ben de parasını alıp gasp ettim

Öyle değil böyle oynanır, yalan ettim üstüne mahvettim

Delinin tekiyle oyun olmaz, baby konduramam tek nokta

O kadar sahibiyim kontak, çözülür her işim o an

[Nakarat: Reckol]

Benimle gel, uyanmak zor çünkü

Uzun gecem ve seni düşündüm istemeden

Kırdıysam ki kırdım

Ehlileşmem gerek

Hayır, benim mührüm bu

Benimle gel, uyanmak zor çünkü

Uzun gecem ve seni düşündüm istemeden

Kırdıysam ki kırdım

Ehlileşmem gerek

Hayır, benim mührüm bu

Author: Reckol, Cakal

Produced by: Goaty, Oggxie, Berk Erdemanar, Reckol

Arranged by: Reckol

Mixed by: Reckol

Mastered by: Berk Erdemanar

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