Recep Yazıcıoğlu kimdir? Recep Yazıcıoğlu kaç yaşında? Recep Yazıcıoğlu nereli? Recep Yazıcıoğlu mesleği ne? Recep Yazıcıoğlu filmi nedir?

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Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli eski valisi Recep Yazıcıoğlu komplo endişesi nedir? Recep Yazıcıoğlu felsefesi, hayatı ve ödülleri ahkkında tüm bilgiler haberimizde.

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladıktan sonra 1968'de Aydın'a maiyet memuru olarak atandı. 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı.

1984 yılında 36 yaşında en genç vali olarak Tokat Valiliği'ne atanan Recep Yazıcıoğlu 14 Ağustos 1989'da Aydın Valisi olarak göreve başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliği'ne, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliği'ne, 30 Ocak 2003'te de Denizli Valiliği'ne getirildi.

RECEP YAZICIOĞLU FELSEFESİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladıktan sonra 1968'de Aydın'a maiyet memuru olarak atandı. 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı.

1984 yılında 36 yaşında en genç vali olarak Tokat Valiliği'ne atanan Recep Yazıcıoğlu 14 Ağustos 1989'da Aydın Valisi olarak göreve başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliği'ne, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliği'ne, 30 Ocak 2003'te de Denizli Valiliği'ne getirildi.

RECEP YAZICIOĞLU KOMPLO ENDİŞESİ NEDİR?

Vali Recep Yazıcıoğlu, uzun süredir çift görme rahatsızlığı yaşıyordu. Bunun için doktora Ankara'ya gidiyordu. Ankara'ya giderken tek başına ve makam aracıyla değil Ziraat Odası Başkanı ile gitmeyi tercih etmişti. Ziraat Odası Başkanı "Valime Mercedes yakışır." diyerek bir Mercedes arabayla yola koyuldular. Bu yol sırasında varlıklı bir kişi olan Ziraat Odası Başkanı'nı Vali yeni bir okul yapımı için ikna edecekti. Ortadaki büyük sorun ise Ziraat Odası Başkanı'nın usta bir şoför yerine çaycısını şoför yapmasıydı. Ankara yakınlarında Vali'nin arabası istinat duvarına çarparak kaza yapar. Ziraat Odası Başkanı olay yerinde hayatını kaybeder, Vali ise ağır yaralanır. Vali 6 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeder. Ama bu şüpheli ölümün arkasında başka kişilerin olabileceği ağırlık kazanmıştır.